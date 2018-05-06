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Тепло и без осадков. Синоптики пообещали мягкую погоду в Москве и Подмосковье всю неделю
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Тепло и без осадков. Синоптики пообещали мягкую погоду в Москве и Подмосковье всю неделю 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Проливных дождей и гроз на следующей неделе ждать не стоит. Мягкая, комфортная погода наступит на грядущие семь дней в Москве и Подмосковье с 7 мая. Об этом сообщил сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Отмечается улучшение погодных условий, обусловлено скандинавским циклоном. В столице и области ожидают от +17 до +22 градусов тепла. Ночью в регионе температура воздуха опустится до +5. +10 градусов.
Никаких осадков, никаких опасных явлений не ожидается, нежная погода с северо-востока. Такая же солнечная погода будет 9 мая и позволит выступить авиации на параде Победы в столице
Евгений Тишковец.
Задействованные для участия в репетиции парада на Красной площади самолеты и вертолеты вернулись на аэродромы базирования из‐за плохих погодных условий, сообщил корреспондент «360».
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