Москвичам пообещали отсутствие дождей и 22 градуса тепла 7 мая

Синоптики рассказали жителям столицы и Подмосковья о том, какая погода ждет их в понедельник, 7 мая.

Как передает портал «Метеоновости», в понедельник, 7 мая, в столичном регионе ожидается теплая погода без осадков.

Воздух в Москве и области прогреется до плюс 22 градусов, что на 5 градусов выше клималической нормы, а ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 3-8 м/с.

Атмосферное давление, по словам синоптиков, также окажется выше нормы и составит 753 мм ртутного столба.

Специалисты также предупреждают метеочувствительных москвичей о возмущенном геомагнитном поле, что может стать причиной недомоганий у людей сердечно-сосудистыми патологиями.