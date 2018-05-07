Ещё
Москвичам пообещали отсутствие дождей и 22 градуса тепла 7 мая
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Москвичам пообещали отсутствие дождей и 22 градуса тепла 7 мая 

ИД «Собеседник» 14 минут назад
Синоптики рассказали жителям столицы и Подмосковья о том, какая погода ждет их в понедельник, 7 мая.
Как передает портал «Метеоновости», в понедельник, 7 мая, в столичном регионе ожидается теплая погода без осадков.
Воздух в Москве и области прогреется до плюс 22 градусов, что на 5 градусов выше клималической нормы, а ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 3-8 м/с.
Атмосферное давление, по словам синоптиков, также окажется выше нормы и составит 753 мм ртутного столба.
Специалисты также предупреждают метеочувствительных москвичей о возмущенном геомагнитном поле, что может стать причиной недомоганий у людей сердечно-сосудистыми патологиями.
ИД «Собеседник»: последние новости
Синоптики обещают москвичам потепление до 25 градусов в майские праздники Москвичам обещают кратковременные дожди и тепло 5 мая Активистов с плакатами о психических проблемах задержали в Москве
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Украине рассказали о планах на Крымский мост223
Летчик Ярошенко попрощался с семьей221
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой778
Израиль передумал и решил воевать с Ираном232
Бузова сообщила о замужестве159
Видео
01:05
Керченский пролив освятили
Общество
00:18
Кремль подавил оппозицию секретным инструментом
Общество Конфликты
00:28
Сулейман Керимов госпитализирован
Политика
00:17
На свадьбе в Бразилии упал самолет с невестой
Происшествия В мире
00:35
Пропавший Ярошенко нашелся в карцере
Происшествия
00:32
Самолет 30-х годов экстренно сел на пляже
Происшествия В мире
03:44
Путин снял взыскание с главы Минтранса
Политика
01:12
«ВИМ-Авиа» заявил об исчезновении руководства
Происшествия
00:23
Порошенко обвинили в очередном вранье про армию
Украина Армия
00:16
Рэпер Pharaoh пнул фаната в лицо
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение