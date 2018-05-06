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График движения поезда Москва — Хельсинки изменится в июне‑июле
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График движения поезда Москва — Хельсинки изменится в июне‑июле 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Несколько рейсов поезда №31/32 «Лев Толстой» сообщением Москва — Хельсинки отменят в июне-июле из-за проведения ремонтных работ на железной дороге Финляндии, сообщается на сайте РЖД.
«В связи с проведением ремонтных работ на железнодорожной инфраструктуре Финляндии поезд №31/32 «Лев Толстой» сообщением Москва — Хельсинки отменяется на несколько рейсов в июне-июле 2018 года. Так, поезд не будет курсировать из Москвы 21, 22, 23 июня и 6, 7 июля 2018 года, из Хельсинки — 22, 23, 24 июня и 7, 8 июля 2018 года», — говорится в сообщении.
Пассажиров просят с пониманием отнестись к ситуации и внимательно планировать свои поездки между Москвой и Хельсинки с 21 по 24 июня и с 6 по 8 июля 2018 года.
Подробную информацию о графике движения поездов можно получить на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», по бесплатному телефону 8-800-775-00-00 (только по территории России) или по номеру +7-499-605-20-00 (по всему миру).
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