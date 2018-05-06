А. Шапошников поздравил москвичей с Днем герба и флага столицы 

Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников поздравил жителей столицы с Днем герба и флага. Соответствующую запись он разместил в своем микроблоге в Twitter.
«Поздравляю с Днем герба и флага города! Этот праздник — напоминание об исторических традициях и признание в любви к нашей малой родине — Москве. Пусть всегда чувство гордости за любимый город живет в наших сердцах!», — написал он.
День герба и флага Москвы отмечается ежегодно 6 мая. В этот же день православная церковь чтит память великомученика Георгия Победоносца.