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Мэр поздравил москвичей с Днем герба и флага Москвы
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Собянин поздравил москвичей с Днем герба и флага Москвы 

Москва24 2 часа назад
Фото: m24.ru
Мэр посетил 6 мая парад кадет "Не прервется связь поколений!" на Поклонной горе.
Мероприятие посвятили 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, а дату приурочили ко Дню памяти святого Георгия Победоносца — небесного покровителя Москвы, и Дню герба и флага города.
В параде приняли участие более 2,5 тысячи кадет, которые обучаются в специализированных столичных классах и школах-интернатах. Мероприятие посетили Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, ветераны Великой Отечественной войны и Герои Отечества, а также представители РПЦ, органов законодательной и исполнительной власти, силовых ведомств. Приглашения получили члены общественных организаций, педагоги и семьи кадет. Всего было около 20 тысяч зрителей.
Перед началом парада Сергей Собянин поздравил ветеранов, кадет и их родителей с Днем герба и флага города и наступающим Днем Победы. Он вручил благодарственные письма мэра Москвы победителям городского конкурса "Лучший кадетский класс".
В 2018 году ими стали учащиеся 7 "В" класса школы № 2120, 8 "К" класса школы № 1874, 9 "К" класса школы № 2026 и 10"Ж" класса кадетской школы-интерната №1 Первого Московского кадетского корпуса.
Перед парадом около пяти тысяч московских школьников приняли участие в интерактивном уроке "История Победы", прошедшем в Центральном музее Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.
Столичные кадеты впервые пронесли во время парада копию Знамени Победы. Ее им вручили ветераны во время городского Форума кадетского образования "Честь имею служить Отчизне!" в феврале 2018 года. Кроме того, свыше 15 тысяч участников и гостей парада исполнили Гимн Москвы.
В столице кадетские классы открыты в 168 общеобразовательных школах, в них обучаются 12,5 тысячи детей. Кроме того, в городе работают 12 кадетских школ-интернатов, среди них пять образовательных учреждений федерального подчинения. Всего военное образование в столице получают 15 тысяч юных москвичей. Конкурс на поступление в кадетские классы в 2017–2018 учебном году составил 3,5 человека на место.
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