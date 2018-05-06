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Число электробайков в Москве в 2018 году увеличится вдвое
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Число электробайков в Москве в 2018 году увеличится вдвое 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Количество прокатных электробайков в Москве в 2018 году увеличится вдвое. Об этом в воскресенье в интервью телеканалу «Россия 1» сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
К открытию сезона велопроката в Москве было 260 электробайков. Всего в распоряжении горожан находятся 4,3 тыс. велосипедов.
"Каждый год мы увеличиваем количество прокатных велосипедов, в этом году их [количество] увеличится еще на 500. В два раза увеличится количество велосипедов с электрическим двигателем", — сказал Собянин.
Сезон велопроката открылся в Москве 26 апреля. Число городских станций проката велосипедов к новому сезону было увеличено до 430.
Единый городской велопрокат в столице начал работать в 2013 году. Тогда было открыто 79 точек на Бульварном кольце и на Фрунзенской набережной. Каждый год к сети планируется добавлять по 50 станций и 500 велосипедов. К 2019 году число пунктов увеличится до 480, велосипедов в них будет 4,6 тыс.
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