С. Собянин: К концу года в проекте «Московское долголетие» ожидается более 200 тыс. человек

К концу 2018 г. в проекте «Московское долголетие» ожидается 200-300 тыс. участников. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала Россия-1 «Записалось уже больше 100 тыс. человек, это огромный масштаб, просто сделать на одной площадке, локально — невозможно, поэтому мы включили в эту работу все наши учреждения: образование, культуру, спорт, социальные защиты. Масштабный проект и я уверен, что к концу года это будет не 100, а 200-300 тыс. человек», — сказал С. Собянин.

Ранее Агентство «Москва» сообщало, что в настоящее время в рамках реализации проекта «Московское долголетие» заключены соглашения о предоставлении услуг с 1,1 тыс. организаций, среди которых 988 — государственные, 44 — коммерческие, 68 — некоммерческие. Возможности этих организаций позволяют проводить занятия по различным видам активностей для более чем 340 тыс. человек.

У записавшихся для участия в проекте москвичей наиболее популярными направлениями являются информационные технологии (20%), английский язык (12%), фитнес и тренажеры (11%), общая физическая подготовка (11%), танцы (9%).

Такжн ранее мэр Москвы запустил пилотный проект по активному долголетию в столице — организации на бесплатной основе культурного, образовательного и спортивного досуга для пенсионеров. Для выполнения данной задачи власти задействовали образовательные центры, учреждения культуры, спорта, парки и другие организации, которые подготовили соответствующие предложения и прошли квалификационный отбор. Запись пенсионеров для участия в пилотном проекте открылась 1 марта 2018 г. в территориальных центрах социального обслуживания.