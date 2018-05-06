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С. Собянин: К концу года в проекте «Московское долголетие» ожидается более 200 тыс. человек
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С. Собянин: К концу года в проекте «Московское долголетие» ожидается более 200 тыс. человек 

Агентство «Москва» 2 часа назад
К концу 2018 г. в проекте «Московское долголетие» ожидается 200-300 тыс. участников. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала Россия-1  «Записалось уже больше 100 тыс. человек, это огромный масштаб, просто сделать на одной площадке, локально — невозможно, поэтому мы включили в эту работу все наши учреждения: образование, культуру, спорт, социальные защиты. Масштабный проект и я уверен, что к концу года это будет не 100, а 200-300 тыс. человек», — сказал С. Собянин.
Ранее Агентство «Москва» сообщало, что в настоящее время в рамках реализации проекта «Московское долголетие» заключены соглашения о предоставлении услуг с 1,1 тыс. организаций, среди которых 988 — государственные, 44 — коммерческие, 68 — некоммерческие. Возможности этих организаций позволяют проводить занятия по различным видам активностей для более чем 340 тыс. человек.
У записавшихся для участия в проекте москвичей наиболее популярными направлениями являются информационные технологии (20%), английский язык (12%), фитнес и тренажеры (11%), общая физическая подготовка (11%), танцы (9%).
Такжн ранее мэр Москвы запустил пилотный проект по активному долголетию в столице — организации на бесплатной основе культурного, образовательного и спортивного досуга для пенсионеров. Для выполнения данной задачи власти задействовали образовательные центры, учреждения культуры, спорта, парки и другие организации, которые подготовили соответствующие предложения и прошли квалификационный отбор. Запись пенсионеров для участия в пилотном проекте открылась 1 марта 2018 г. в территориальных центрах социального обслуживания.
2 апреля С. Собянин написал на своей официальной странице в Twitter о том, что жители Москвы выбрали название для проекта — «Московское долголетие». Голосование проходило на официальном портале правительства Москвы mos.ru и в центрах социального обслуживания.
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