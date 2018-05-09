Движение транспорта перекрыто на ряде улиц Москвы из-за проведения военного парада

Движение транспорта перекрыто на ряде столичных улиц в День Победы из-за проведения военного парада, сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы

«Движение транспорта перекрыто на нескольких улицах Москвы 9 мая в связи с проведением военного парада. Так, 9 мая с 6:00 и до окончания мероприятия перекрыты ул. Нижние Мневники, Звенигородское шоссе, ул. Красная Пресня и ул. Баррикадная», — говорится в сообщении.

Кроме того, 9 мая с 6:30 и до окончания мероприятия по той же причине будет перекрыто движение на участке Садового кольца от Смоленской площади до ул. Садово-Триумфальная, на участке ул. Тверская от Триумфальной площади до ул. Моховая, на участке ул. Петровка от Страстного бульвара до Театрального проезда, на ул. Новый Арбат, Воздвиженка, Неглинная, Серафимовича, Моховая, Охотный Ряд, Мясницкая, Болотная, Маросейка, Солянка, Москворецкая, в Рахмановском пер., на Никитском и Тверском бульварах, на Большом Каменном и Большом Москворецком мостах, в Театральном, Китайгородском, Устьинском и Лубянском проездах, на Старой и Новой площадях, на площади Васильевский Спуск, а также на Кремлевской, Москворецкой, Котельнической, Гончарной, Краснохолмской, Устьинской, Серебрянической, Подгорской и Болотной набережных.