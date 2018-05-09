Ещё
Движение транспорта перекрыто на ряде улиц Москвы из-за проведения военного парада
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Движение транспорта перекрыто на ряде улиц Москвы из-за проведения военного парада 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: MosDay.ru
Движение транспорта перекрыто на ряде столичных улиц в День Победы из-за проведения военного парада, сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы.
«Движение транспорта перекрыто на нескольких улицах Москвы 9 мая в связи с проведением военного парада. Так, 9 мая с 6:00 и до окончания мероприятия перекрыты ул. Нижние Мневники, Звенигородское шоссе, ул. Красная Пресня и ул. Баррикадная», — говорится в сообщении.
Кроме того, 9 мая с 6:30 и до окончания мероприятия по той же причине будет перекрыто движение на участке Садового кольца от Смоленской площади до ул. Садово-Триумфальная, на участке ул. Тверская от Триумфальной площади до ул. Моховая, на участке ул. Петровка от Страстного бульвара до Театрального проезда, на ул. Новый Арбат, Воздвиженка, Неглинная, Серафимовича, Моховая, Охотный Ряд, Мясницкая, Болотная, Маросейка, Солянка, Москворецкая, в Рахмановском пер., на Никитском и Тверском бульварах, на Большом Каменном и Большом Москворецком мостах, в Театральном, Китайгородском, Устьинском и Лубянском проездах, на Старой и Новой площадях, на площади Васильевский Спуск, а также на Кремлевской, Москворецкой, Котельнической, Гончарной, Краснохолмской, Устьинской, Серебрянической, Подгорской и Болотной набережных.
Агентство «Москва»: последние новости
Археологи обнаружили в центре Москвы воровской инструмент XVIII века Мэр Москвы назначил А.Алисултанова заместителем префекта ЮЗАО С.Собянин пригласил москвичей отпраздновать День Победы на улицах столицы
Комментарии  Ещё 18 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Волкер рассказал, как Россия вернет Крым Украине914
«Сладкий» украинский мальчик провалил «Евровидение»46
Израиль потребовал от России гарантий по Сирии122
Порошенко испугался «Бессмертного полка»175
Определены финалисты «Евровидения»41
Видео
Появилось видео последствий удара по Сирии
В мире Войска
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
06:04
Всю технику парада Победы уместили в одном ролике
Армия Войска
01:40
Показан прототип летающего такси
Технологии Наука и техника
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
00:58
Смерч в Тольятти сняли на видео
Происшествия
03:52
В администрации Путина возможны перестановки
Политика Общество
01:23
Любителя селфи унёс водопад
Происшествия
Путин обратился к депутатам с призывом
Политика
01:47
Еноты внезапно свалились с потолка на голову мужчине
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение