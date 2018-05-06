Несколько рейсов поезда «Лев Толстой» Москва-Хельсинки отменяются в июне-июле

График движения поезда №31/32 « Лев Толстой » Москва-Хельсинки частично изменится в июне-июле 2018 г., сообщили в пресс-службе ОАО «РЖД».

«В связи с проведением ремонтных работ на железнодорожной инфраструктуре Финляндии поезд №31/32 «Лев Толстой» сообщением Москва-Хельсинки отменяется на несколько рейсов в июне-июле 2018 г.», — говорится в сообщении.

Так, поезд не будет курсировать из Москвы 21, 22, 23 июня и 6, 7 июля 2018 г., из Хельсинки — 22, 23, 24 июня и 7, 8 июля 2018 г.

Пассажиров просят внимательно планировать свои поездки между Москвой и Хельсинки в период с 21 по 24 июня и с 6 по 8 июля 2018 г.