В Лианозовском парке подготовили программу «Мы помним…» 9 мая

В День Победы, 9 мая, в Лианозовском парке подготовили праздничную программу. К 73-й годовщине Победы в парке подготовили множество мероприятий с песнями, полевой кухней и целым фестивалем духовых оркестров.

В этом году праздник в честь Дня Победы не начнется в парке с утра: посетители смогут как следует выспаться в дополнительный выходной или посетить Красную площадь, чтобы посмотреть парад, а потом отправиться в парк. В час дня за его воротами начнётся масштабная торжественная программа, посвящённая девятому мая. Вместо одной сцены здесь откроют сразу несколько площадок.

Для гостей праздника организуют полевую кухню. На концертной площадке выступят детские коллективы (музыкальные и танцевальные), а также популярные отечественные исполнители. Кроме того, отдельное представление подготовили клубы военных реконструкторов и воспитанники кадетского корпуса Москвы . Ярким дополнением программы «Мы помним…» станет фестиваль духовых оркестров «Фанфары Великой Победы».

Мероприятия пройдут с 13:00 до 22:00 по адресу: ул. Угличская, д. 13. Вход свободный.

Сообщение В Лианозовском парке подготовили программу «Мы помним…» 9 мая появились сначала на Москва Меняется.