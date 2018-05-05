Ещё
МВД выступило с заявлением по акциям в субботу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МВД выступило с заявлением по акциям в субботу 

РИА Новости 50 минут назад
Фото: РИА Новости
Акции протеста в регионах России, часть из которых не была согласована, в целом не собрали большого количества участников, серьёзных нарушений общественного порядка не допущено, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-центре МВД России.
"Сегодня в разных регионах прошли общественно-политические мероприятия. По заявлениям организаторов, их целью являлось привлечение внимания к правам и свободам человека и гражданина. В большинстве городов акции прошли с незначительным количеством участников", — сказал собеседник агентства.
По его словам, в Петропавловске-Камчатском в акциях участвовали 3, Курске — 15, Орле — 30, в Петрозаводске — 40 человек. Акции в Великом Новгороде, Владивостоке, Абакане, Улан-Уде, Ульяновске, Ростове-на-Дону, Пскове, Волгограде, Оренбурге, Ярославле, Твери, Мурманске, Архангельске, Владимире, Ставрополе и Иваново собрали от 50 до 200 человек, в Иркутске в акции приняли участие 200 человек, а в Новосибирске около 400.
"Стоит отметить, что не все они были согласованы с местными органами власти. Сотрудниками полиции были предприняты все необходимые меры для обеспечения правопорядка. В ходе их проведения существенных нарушений общественного порядка не допущено", — добавили в МВД.
>> Названа причина задержания Навального
В несанкционированных акциях в Москве и Санкт-Петербурге приняло участие около 3,5 тысяч человек, отметили в ведомстве.
РИА Новости: последние новости
Порядка 300 человек задержаны на несогласованной акции в центре Москвы КамАЗ и ГАЗ выпустят по 100 электробусов для Москвы В Москве началась последняя вечерняя репетиция парада Победы
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ярошенко исчез из американской тюрьмы57
Скончался Марат Мусин67
«Будьте осторожны»: москвичей ждет бессонная ночь60
Как Россия ответила на угрозы украинского адмирала202
США лишили Украину важной льготы90
Видео
00:59
РФ призвали готовиться к блокаде Керченского пролива
В мире
00:31
Пенсионер с тростью помог поймать вооруженного подростка
Криминал Происшествия
04:25
Россиянам придумали новый налог
Экология Общество
00:58
На Украине установили билборды о походе на Крым
Украина В мире
04:16
«Никогда больше»: Киркоров выступил с заявлением
Шоу-бизнес
Появились подробности о несогласованной акции в Москве
Общество
00:18
Названа причина задержания Навального
Общество
00:51
Крокодил выпал с балкона пятого этажа под Одессой
Происшествия В мире
00:35
Опубликованы кадры ликвидации стрелка в Нижнем Новгороде
Происшествия
02:08
В Симферополе загорелся полигон с отходами
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение