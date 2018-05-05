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В московском мотопараде приняли участие более 3300 человек
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В московском мотопараде приняли участие более 3300 человек 

Говорит Москва 59 минут назад
Как рассказал участник парада главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко, 3300 мотоциклистов стартовали с проспекта Сахарова, но по ходу движения по Садовому кольцу к колонне присоединялись новые участник.
В заезде также приняли участие глава Департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов и глава столичного управления ГИБДД Виктор Коваленко.
Мотопарад проходит в столице уже второй год подряд. Как отмечает Ликсутов, ежегодно количество мотоциклистов в городе увеличивается на 30%.
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