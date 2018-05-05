В московском мотопараде приняли участие более 3300 человек

Как рассказал участник парада главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко , 3300 мотоциклистов стартовали с проспекта Сахарова, но по ходу движения по Садовому кольцу к колонне присоединялись новые участник.

Мотопарад проходит в столице уже второй год подряд. Как отмечает Ликсутов, ежегодно количество мотоциклистов в городе увеличивается на 30%.