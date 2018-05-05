Соловьева удивило фото Собянина в метро

«Неужели никто не подошёл?» — написал Соловьев, удивившись, что на градоначальника пассажиры, судя по фото, не обратили никакого внимания.

Публикация от Сергей Собянин (@mossobyanin) 4 Май 2018 в 6:29 PDT

Между тем этим фото поделился в своем аккаунте сам Собянин. Он написал, что проехался в столичной подземке и обратил внимание, насколько ее пассажиры погружены в вирутальную реальность.