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Праздничные мероприятия ко Дню Победы в Москве вызвали рост въездного турпотока в столицу
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Праздничные мероприятия ко Дню Победы в Москве вызвали рост въездного турпотока в столицу 

Москва меняется 45 минут назад
Фото: Москва меняется
Въездной туристический поток в столицу из-за рубежа вырос на 20 процентов из-за повышенного интереса иностранцев к праздничным мероприятиям ко Дню Победы. Об этом сообщили в пресс-службе Ростуризма со ссылкой на руководителя Федерального агентства по туризму Олега Сафонова.
«В мае в Москве проходят знаменательные мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы. Это и репетиции Парада, и сам Парад, и акция «Бессмертный полк», которая собирает миллионы участников, среди которых немало иностранных граждан. Не удивительно, что все эти торжественные мероприятия пользуются большой популярностью и являются одним из серьёзных факторов, обусловливающих выбор туристов в пользу посещения российской столицы», — сказал он.
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Текст © Мария Клименко / Москва меняется
Сообщение Праздничные мероприятия ко Дню Победы в Москве вызвали рост въездного турпотока в столицу появились сначала на Москва Меняется.
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