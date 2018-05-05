Четыре электрички отменили на Белорусском направлении МЖД из‑за техпричин

На Белорусском направлении Московской железной дороги частично отменены четыре электропоезда, отмены произошли по техническим причинам, сообщается в Twitter-аккаунте ЦППК.

«Внимание! Белорусское направление. Частичная отмена: поезд 6502 ( Голицыно Москва ) на участке Кунцево — Бородино , поезд 6323 (Москва — Бородино) на участке Кунцево — Бородино, поезд 6324 (Бородино — Москва) на участке Голицыно — Москва, поезд 6326 (Бородино — Москва) на участке Голицыно — Москва», — говорится в сообщении.

Движение поездов на Белорусском направлении МЖД затруднено по техническим причинам.