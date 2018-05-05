Обзор московских событий в СМИ за 5 мая

«Коммерсантъ». Хоть трава не гори Минприроды хочет сделать неотвратимой ответственность поджигателей. ссылка

«Коммерсантъ». Современное искусство отправили на сцену В Московском музее современного искусства на ул. Петровка открылась выставка «Генеральная репетиция». ссылка

«Известия». Время первого Каким будет новый автомобиль Владимира Путина . ссылка

Комсомольская правда ». Столичные пассажиры забывают в такси телефоны, боксерские груши и даже собственных детей Корреспондент «КП» разбирался, как можно вернуть вещи, потерянные в общественном транспорте. ссылка

Московская правда ». Пять новых фонтанов Москвы В этом сезоне в столице запустили пять новых фонтанов — 20-метровый на Биржевой площади, еще два фонтана в Лубочном переулке и на Болотной площади, а также в парках «Площадь Юности» и «Сад будущего». ссылка

«Московская правда». 90 тыс. ракушек украсят «Грот» в усадьбе «Кусково» При реставрации грота в музее-усадьбе «Кусково» будут использованы 24 вида морских моллюсков разной величины. ссылка

«Московская правда». Рядом с аэропортом Внуково построят метро Пассажиры аэропорта Внуково смогут дойти до метро пешком. ссылка

«Московская правда». Еще 30 светофоров изменили режим работы На оживленных перекрестках Москвы изменили режим работы светофоров. ссылка

«Вечерняя Москва». С. Собянин рассказал о развитии патронажной службы для лежачих пациентов Мэр Москвы Сергей Собянин обсудил вопросы улучшения помощи маломобильным гражданам. ссылка

«Вечерняя Москва». На пешеходных переходах Москвы появились надписи, напоминающие о правилах безопасности Также взрослым и детям раздали более 1 тыс. листовок с основными правилами перехода дороги. ссылка

«Вечерняя Москва». Москвичи смогут увидеть праздничный салют на территории 17 парков В честь Дня Победы прогремят более 10 тыс. залпов салюта. ссылка

«Вечерняя Москва». Школьников научили выгодно инвестировать средства В павильоне «Умный город» прошла интерактивная игра для школьников «Школа юного инвестора», организованная департаментом Москвы по конкурентной политике. ссылка

«Вечерняя Москва». С. Собянин сообщил об итогах аукционов на поставку электробусов для столицы По словам мэра Москвы Сергея Собянина, первые поставки планируется начать в сентябре. ссылка

«Вечерняя Москва». Горожанам дали зеленый свет Режим работы светофоров изменили еще на 30 пешеходных переходах по просьбам горожан. ссылка