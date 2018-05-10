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Москву перекроют за день до ЧМ-2018
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Москву перекроют за день до ЧМ-2018 

Мослента 2 часа назад
Фото: РИА Новости
За день до начала чемпионата мира по футболу в Москве перекроют движение на ряде улиц. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Максим Ликсутов в эфире телеканала «РБК-ТВ».
«Мы совместными усилиями и тренировкой, и тестовым матчем показали, что мы готовы в Москве ввести меры ограничения всего лишь за один день до начала чемпионата мира», — сказал он.
По словам чиновника, если раньше перекрытия начинались с начала июня, то теперь — только с 13 июня.
«Это когда уже заканчивается основной учебный год, заканчивается у студентов основная учебная программа», — подчеркнул он.
Как сообщил Ликсутов, список перекрытий и ограничений пока прорабатывается. В ближайшее время его опубликуют.
Матчи чемпионата мира по футболу 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В Москве соревнования будут проводиться на стадионах «Лужники» и «Открытие Арена».
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