Московские коммунальные службы завершили месячник весеннего благоустройства

Все дороги и дворы были промыты специальным шампунем.

Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков 4 мая сообщил о завершении работ по весеннему благоустройству столицы.

Ремонт дорог был выполнен на площади один миллион квадратных метров, а на 347 объектах устранили дефекты дорожного покрытия.

Жители столицы также оказали помощь в уборке города после зимы. Горожане очистили более 295 гектаров газонов, и прогребли 8156 гектаров земли, передает официальный портал мэра и правительства Москвы

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