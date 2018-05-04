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Московские коммунальные службы завершили месячник весеннего благоустройства
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Московские коммунальные службы завершили месячник весеннего благоустройства 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Все дороги и дворы были промыты специальным шампунем.
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков 4 мая сообщил о завершении работ по весеннему благоустройству столицы.
Ремонт дорог был выполнен на площади один миллион квадратных метров, а на 347 объектах устранили дефекты дорожного покрытия.
Жители столицы также оказали помощь в уборке города после зимы. Горожане очистили более 295 гектаров газонов, и прогребли 8156 гектаров земли, передает официальный портал мэра и правительства Москвы.
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