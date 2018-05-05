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Второй ежегодный мотофестиваль проходит в Москве
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Второй ежегодный мотофестиваль проходит в Москве 

Авторадио 1 час назад
Фото: mockwa.com
Москва сегодня объединила всех мотоциклистов. Более трех тысяч байкеров проехали по Садовому кольцу, приурочив мотопарад к началу сезона в столице. По предварительным оценкам, колонна растянулась на 7 километров. Финишировали участники мотопарада на Воробьевых горах. Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов назвал фестиваль настоящим праздником: «Сегодня у нас второй городской большой праздник для всех мотоциклистов города — это наш мотопарад, девиз его „На дороге все равны“. Здесь основные мотоклубы города Москвы, люди, неравнодушные к мотодвижению. Очень рады, что количество мотоциклистов каждый год растёт: по разным оценкам, почти 30% мотоциклистов каждый год появляется дополнительно на дорогах города, при этом число ДТП на дорогах столицы каждый год снижается примерно на 15%».
Сейчас на Воробьёвых горах, а также в парке Сокольники фестиваль продолжается: для всех желающих организованы мастер-классы, выставка, обширная спортивная программа. Авторадио приготовило свой подарок. В 17.30 на Воробьёвых горах стартует рок-концерт, во время которого среди зарегистрированных участников мотопарада будет разыгран мотоцикл BMW.
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