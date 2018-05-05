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В Москве создали службу медицинского патронажа
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В Москве создали службу медицинского патронажа 

RT на русском 17 минут назад
Фото: 360tv.ru
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о создании службы медицинского патронажа на базе поликлиник, передаёт НСН.
Такую бригаду закрепляют за маломобильным пациентом по его просьбе или просьбе его родственников.
«В состав бригады входит врач, который работает на дому как участковый терапевт: проводит обследования, назначает лечение, выписывает лекарства и так далее. В распоряжении врача имеется мобильное оборудование для экспресс-диагностики», — отметил Собянин.
Теперь пациентам на дому могут не только измерить давление и сделать уколы, но и выполнить перевязку, взять анализы, снять электрокардиограмму.
На связи с больным в любое время суток находятся врач и медсестра. За работу в службе им полагается надбавка.
По словам Собянина, патронажные бригады уже взяли под опеку около 50 тыс. пожилых и немощных пациентов.
Ранее Nation News сообщало, что на ремонт детской больницы в Челябинске направили более 100 млн рублей.
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