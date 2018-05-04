На юго-востоке Москвы закончили отделку перехода от метро «Выхино»

МОСКВА , 4 мая — РИА Недвижимость. На юго-востоке Москвы закончили отделку подземного перехода от метро «Выхино» в сторону улицы Красный Казанец, сообщается на сайте столичной мэрии.

Как уточняется в сообщении, сейчас в переходе под строящимся участком Северо-восточной хорды ведется монтаж электрики.

Пешеходный переход проложен в насыпи хорды, поэтому он построен без лестниц и пандусов, указывается на сайте.

Участок Северо-восточной хорды от шоссе Энтузиастов до МКАД планируется сдать в третьем квартале 2018 года. Помимо нового перехода, на участке планируется реконструировать два подземных перехода в районе платформ Плющево и Вешняки, добавляется в материалах.