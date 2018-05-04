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На юго-востоке Москвы закончили отделку перехода от метро «Выхино»
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На юго-востоке Москвы закончили отделку перехода от метро «Выхино» 

РИА Недвижимость 41 минуту назад
Фото: MosDay.ru
МОСКВА, 4 мая — РИА Недвижимость. На юго-востоке Москвы закончили отделку подземного перехода от метро «Выхино» в сторону улицы Красный Казанец, сообщается на сайте столичной мэрии.
Как уточняется в сообщении, сейчас в переходе под строящимся участком Северо-восточной хорды ведется монтаж электрики.
Пешеходный переход проложен в насыпи хорды, поэтому он построен без лестниц и пандусов, указывается на сайте.
Участок Северо-восточной хорды от шоссе Энтузиастов до МКАД планируется сдать в третьем квартале 2018 года. Помимо нового перехода, на участке планируется реконструировать два подземных перехода в районе платформ Плющево и Вешняки, добавляется в материалах.
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