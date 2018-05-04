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В Москве запустили пять новых фонтанов
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В Москве запустили пять новых фонтанов 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Пять новых фонтанов запустили в Москве, заявил журналистам заммэра российской столицы Петр Бирюков в пятницу.
"В этом году специалисты комплекса городского хозяйства Москвы впервые запустили пять новых фонтанов, созданных в прошлом году в рамках программы городского благоустройства", — рассказал он.
На Биржевой площади появился 20 метровый в диаметре «сухой» фонтан, окруженный дубовым парапетом. Светодинамический режим в зависимости от выбранной музыкальной композиции варьирует высоту струй от 50 сантиметров до 8 метров, яркость и цвет освещения, а также включает функцию пара. Фонтан имеет несколько режимов работы — шоу, дневной и ночной.
Бирюков уточнил, что еще два «сухих» фонтана появились в Лубочном переулке и на Болотной площади. Подземные чаши этих фонтанов устроены в один уровень с окружающим плиточным покрытием. Так высота 43 струй фонтана в Лубочном переулке составляет от 60 сантиметров до одного метра. Вода из них ниспадает в чашу площадью 156 квадратных метров, по вечерам у фонтана включается подсветка.
На Болотной площади фонтан разделен на две зоны. Площадь правой чаши — 82 квадратных метра, вода в нее льется из 26 форсунок, а в левую, площадью 64 квадратных метра, падает 21 струя. Их высота варьируется от 60 сантиметров до одного метра.
"В рамках комплексного благоустройства парка «Площадь Юности» также был создан «сухой» фонтан с подземной чашей в один уровень с плиточным покрытием. Площадь его чаши — 196 квадратных метров, количество струй — 75, а их высота — от 50 сантиметров до 4 метров. Музыкальная динамическая подсветка делает фонтан особенно красивым", — добавил Бирюков.
Новый фонтан появился также в парке «Сад будущего». Его построили на пересечении нескольких дорожек в центральной части парка. В отделанную гранитом чашу площадью 50 квадратных метров льется вода из 12 струй, а скамейки и светильники рядом с фонтаном, по словам вице-мэра, создают условия для комфортного отдыха.
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