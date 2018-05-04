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Власти Москвы учредили гранты работодателям, трудоустраивающим инвалидов
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Власти Москвы учредили гранты работодателям, трудоустраивающим инвалидов 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИАМО
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Власти Москвы учредили гранты для работодателей, которые трудоустраивают инвалидов, сообщили в пресс-службе департамента труда и соцзащиты столицы в пятницу.
Такие гранты будут вручаться впервые, ранее работодателям предоставлялись только субсидии на создание или сохранение рабочих мест для инвалидов.
"С 2018 года работодателям, трудоустраивающим инвалидов, наряду с предоставлением субсидий будут также присуждаться гранты мэра Москвы, целью которых является поощрение работодателей, реализующих эффективные практики трудоустройства инвалидов I и II групп", — говорится в сообщении.
Гранты предоставляются юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям со штатом более 100 человек.
Гранты будут присуждаться ежегодно в двух номинациях: «За активное участие среднего предприятия в трудоустройстве инвалидов» и «За активное участие крупного предприятия в трудоустройстве инвалидов».
Размер гранта для работодателей со средней численностью работников от 101 до 250 человек и для работодателей — от 251 до 1000 человек, равен трехкратному размеру суммы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, уплаченных за инвалидов I и (или) II группы за календарный год, предшествующий году подачи заявки, если число инвалидов не превышает 50% от среднесписочного числа работников. Если число инвалидов превышает 50%, грант будет равняться пятикратному размеру суммы таких страховых взносов.
Если число сотрудников у работодателя превышает 1000 человек, то размер гранта будет равен трехкратному размеру суммы страховых взносов, в случае если число инвалидов не превышает 10% или равно этом количеству, и пятикратному размеру, если число инвалидов превышает 10%.
"Грант может быть предоставлен работодателю повторно, но не ранее чем через два календарных года, следующих за годом, в котором был предоставлен грант. В 2018 году прием заявок на получение грантов осуществляется в период с 3 по 15 мая включительно", — добавили в пресс-службе.
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