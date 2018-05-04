Власти Москвы учредили гранты работодателям, трудоустраивающим инвалидов

Такие гранты будут вручаться впервые, ранее работодателям предоставлялись только субсидии на создание или сохранение рабочих мест для инвалидов.

"С 2018 года работодателям, трудоустраивающим инвалидов, наряду с предоставлением субсидий будут также присуждаться гранты мэра Москвы, целью которых является поощрение работодателей, реализующих эффективные практики трудоустройства инвалидов I и II групп", — говорится в сообщении.

Гранты предоставляются юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям со штатом более 100 человек.

Гранты будут присуждаться ежегодно в двух номинациях: «За активное участие среднего предприятия в трудоустройстве инвалидов» и «За активное участие крупного предприятия в трудоустройстве инвалидов».

Размер гранта для работодателей со средней численностью работников от 101 до 250 человек и для работодателей — от 251 до 1000 человек, равен трехкратному размеру суммы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, уплаченных за инвалидов I и (или) II группы за календарный год, предшествующий году подачи заявки, если число инвалидов не превышает 50% от среднесписочного числа работников. Если число инвалидов превышает 50%, грант будет равняться пятикратному размеру суммы таких страховых взносов.

Если число сотрудников у работодателя превышает 1000 человек, то размер гранта будет равен трехкратному размеру суммы страховых взносов, в случае если число инвалидов не превышает 10% или равно этом количеству, и пятикратному размеру, если число инвалидов превышает 10%.

"Грант может быть предоставлен работодателю повторно, но не ранее чем через два календарных года, следующих за годом, в котором был предоставлен грант. В 2018 году прием заявок на получение грантов осуществляется в период с 3 по 15 мая включительно", — добавили в пресс-службе.