Маршрут двух электричек Павелецкого направления МЖД продлят до аэропорта Домодедово с 7 мая

Маршрут двух пригородных поездов Павелецкого направления Московской железной дороги (МЖД) будет продлен до аэропорта Домодедово с 7 мая 2018 г., сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

«С 7 мая для удобства пассажиров Московская железная дорога по заявке компании-перевозчика продлила маршрут двум пригородным поездам Павелецкого направления — теперь начальной точкой маршрута у электричек №6604 и 6614, которые по рабочим дням выполняют рейсы со станции «Домодедово» в Москву , станет аэропорт Домодедово. Это стало возможно в том числе благодаря масштабной реконструкции железнодорожного участка между станцией «Авиационная» и остановочным пунктом «Аэропорт Домодедово», — говорится в сообщении.

Уточняется, что поезд №6604 станет отправляться по будням из аэропорта в 6:36, на Павелецкий вокзал прибывать по обычному графику — в 7:42. Электричка №6614 будет выходить в рейс в 14:34 из аэропорта, а в Москву — прибывать в 15:39.

«Комплексное развитие железнодорожной инфраструктуры в аэропорт Домодедово проводилось в рамках инвестиционной программы ОАО «РЖД» . На первом этапе на однопутном перегоне Авиационная-Космос был построен второй главный путь, а затем продлен от станции «Космос» до остановочного пункта «Аэропорт Домодедово» на участке протяженностью около 1 км. Железнодорожники уложили новые рельсовые плети, что позволило создать на перегоне бесстыковой («бархатный») путь, благодаря которому поездка стала комфортнее. Второй главный путь введен в эксплуатацию в декабре 2017 г., в настоящее время по нему курсируют пригородные поезда», — пояснили в пресс-службе.

Отмечается, что также была реконструирована станция «Авиационная», модернизировано более 30 км контактной сети, построено два пешеходных железнодорожных моста и три пассажирские платформы. Железнодорожники внедрили на участке микропроцессорную систему управления движением поездов, обеспечивающую более высокий уровень безопасности и стабильности перевозок. Инновационное оборудование позволяет следить за состоянием железнодорожной инфраструктуры в режиме онлайн и автоматизирует процесс управления стрелками и сигналами.