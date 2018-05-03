Городская символика появится на улицах Москвы ко Дню герба и флага России

Праздничные изображения появятся на 30 цифровых билбордах, медиафасадах домов 8, 11, 19 и 28 по улице Новый Арбат, а также на здании Центрального телеграфа

Московские улицы в честь Дня герба и флага украсят государственными символами. В городе также появятся флаги с символикой столицы. Работы по оформлению городского пространства начнутся в пятницу, 4 мая.

Праздник государственной символики в России отмечают 6 мая. В этот день в Москве на медиафасадах домов 11 и 19 на Новом Арбате появятся изображения флага и геральдического щита. Для трансляции изображений будут использованы 540 светодиодных прожекторов и порядка 60 тысяч светодиодов, отмечает mos.ru

Современный герб столицы был восстановлен в 1993 году по образцу официального герба Москвы 1781 года. Этот символ представляет из себя четырехугольный с закругленными нижними углами и заостренный в оконечности темно-красный геральдический щит. На нем изображен святой Георгий Победоносец , сидящий на серебряном коне. Всадник также поражает копьем черного змия.

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