Гостям фестиваля «Московская весна a cappella» предложат выпить розовый кофе 

Алтайские варганы, редкие пластинки, мороженое со вкусом горчицы и розовый кофе предложат посетителям фестиваля «Московская весна а сарpella», передает Агентство «Москва». Напомним, главная площадка Юго-Западного округа находится в районе Черемушки, на Профсоюзной улице, владение 41.
«На фестивале можно приобрести этнические и винтажные музыкальные инструменты, предметы антиквариата и их реплики, авторские сувениры ручной работы, виниловые пластинки и множество других необычных товаров. В торговой программе «Московской весны» — более 200 участников: это мастера и компании-производители из 30 российских регионов, а также из Белоруссии, Армении и Узбекистана», — говорится в сообщении.
Всего на фестивальных площадках, расположенных на территории Москвы, разместили более 300 торговых шале. Стоит отметить, что впервые общегородской фестиваль и международный музыкальный конкурс «Московская весна a cappella» прошел в столице в прошлом году. Тогда перед москвичами и туристами выступили 168 коллективов из 12 стран мира. Они подарили зрителям 1200 живых выступлений. В этом году фестиваль проходит с 27 апреля по 9 мая. Живые концерты проходят на 40 сценах.