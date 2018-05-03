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В 2018 году на севере Москвы откроют две новые станции метро
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Популярный российский блогер найден мертвым

В 2018 году на севере Москвы откроют две новые станции метро 

Управа района Савеловский города Москвы 1 час назад
Станцию «Беломорская» Замоскворецкой линии метро откроют до конца 2018 года. На этот же период запланировано открытие «Нижней Масловки» Большой кольцевой линии. Об этом представителям СМИ рассказал руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.
— На «Беломорской» ведутся работы по отделке платформы и служебных помещений, а основные конструкции практически готовы. «Нижняя Масловка» в настоящий момент готова на 90 процентов, а перегонные тоннели между «Петровским парком» и «Нижней Масловкой» уже достроили, — заявил Бочкарев.
Глава департамента напомнил, что «Нижняя Масловка» — станция глубокого заложения. Она находится на глубине 65 метров. (мю)
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