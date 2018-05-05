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В Москве в ближайшие часы начнется сильная гроза
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В Москве в ближайшие часы начнется сильная гроза 

ТК «Звезда» 57 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Порывы ветра во время грозы будут достигать 17 метров в секунду.
МЧС выпустило предупреждение для жителей Московского региона о резком ухудшении погоды в ближайшие часы. Ведомство со ссылкой на Росгидромет сообщило о том, что 5 мая в Москве и области местами пройдут грозы.
Порывы ветра во время дождя могут достигать 17 метров в секунду.
«"Центральным УГМС" 5 мая местами прогнозируется гроза с порывами ветра до 17 м/с. Обходите шаткие конструкции, паркуйтесь вдали от деревьев. Будьте осторожны!», — говорится в sms-сообщении, которое пришло на телефоны москвичей.
Ранее об ухудшении погоды на выходных рассказали в центре «Фобос». Однако, по словам синоптиков, уже в начале следующей недели антициклон принесет в столицу теплую, солнечную и сухую погоду.
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