В Москве в ближайшие часы начнется сильная гроза

Порывы ветра во время грозы будут достигать 17 метров в секунду.

МЧС выпустило предупреждение для жителей Московского региона о резком ухудшении погоды в ближайшие часы. Ведомство со ссылкой на Росгидромет сообщило о том, что 5 мая в Москве и области местами пройдут грозы.

Порывы ветра во время дождя могут достигать 17 метров в секунду.

«"Центральным УГМС" 5 мая местами прогнозируется гроза с порывами ветра до 17 м/с. Обходите шаткие конструкции, паркуйтесь вдали от деревьев. Будьте осторожны!», — говорится в sms-сообщении, которое пришло на телефоны москвичей.

Ранее об ухудшении погоды на выходных рассказали в центре «Фобос». Однако, по словам синоптиков, уже в начале следующей недели антициклон принесет в столицу теплую, солнечную и сухую погоду.