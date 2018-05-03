Синоптики рассказали о погоде на 9 Мая

В субботу и воскресенье в столице пройдут дожди и грозы, но на 9 мая ожидается хорошая погода, прогнозируют синоптики.

В субботу в регионе пройдет дождь, возможна гроза. Скорость ветра составит 5-10 м/с с порывами до 12-17 м/с. Температура воздуха ночью составит 10-12 градусов в столице и 7-12 градусов в области. Днем: 23-25 градусов в Москве, в области — до 20-25 градусов.

В воскресенье днем ожидается небольшой, гроз не будет. Температура ночью составит 11-13 градусов в Москве и 8-13 градусов в Подмосковье. Днем — 18-20 градусов и 15-20 градусов соответственно.

На День Победы в Москве установится малооблачная и сухая погода без сильного ветра. Воздух прогреется до 19-24 градусов. Ветер составит 2 м/с.

Уточняется, что для 9 мая норма среднесуточной температуры по данным наблюдений за 1961-1990 гг. составляет 11,8 градуса, в этом году она, скорее всего, будет на три градуса выше.