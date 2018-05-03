В Москве завершился IV Турнир св. Георгия

IV Международный турнир св. Георгия прошел в музее-заповеднике «Коломенское» с 30 апреля по 2 мая. В мероприяти приняли участие около 120 ведущих реконструкторов из России , стран ближнего и дальнего зарубежья.

Великобритании, Нидерландов и Цвет современного рыцарства представили рыцари из России, Канады Беларуси , ранее не участвовавшие в московских соревнованиях.

Среди иностранных участников: Бертус Брокамп, реконструктор из Нидерландов, канадский рыцарь Марк Амель — звезда международных турниров; Дмитрий Свентицкий — рыцарь из Беларуси, Доминик Сьюэлл — организатор целой серии английских турниров, проводимых под эгидой организации English Heritage.

Турнир св. Георгия зарекомендовал себя как один из крупнейших в мире историко-реконструкторских фестивалей, в деталях восстанавливающий реалии рыцарского Средневековья.

Как и в предыдущие годы, для гостей турнира подготовили незабываемое зрелище: джостинг — сшибка двух всадников, вооруженных цельнодеревянными копьями, меле — групповые схватки верхом, и поединки на двуручном оружии. Также останутся в программе полюбившиеся публике упражнения с оружием — Skill-At-Arms (SAA).