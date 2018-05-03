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В Москве завершился IV Турнир св. Георгия
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В Москве завершился IV Турнир св. Георгия 

Москва меняется 1 час назад
Фото: Сергей Авдуевский / Москва меняется
IV Международный турнир св. Георгия прошел в музее-заповеднике «Коломенское» с 30 апреля по 2 мая. В мероприяти приняли участие около 120 ведущих реконструкторов из России, стран ближнего и дальнего зарубежья.
Цвет современного рыцарства представили рыцари из России, Канады, Великобритании, Нидерландов и Беларуси, ранее не участвовавшие в московских соревнованиях.
Среди иностранных участников: Бертус Брокамп, реконструктор из Нидерландов, канадский рыцарь Марк Амель — звезда международных турниров; Дмитрий Свентицкий — рыцарь из Беларуси, Доминик Сьюэлл — организатор целой серии английских турниров, проводимых под эгидой организации English Heritage.
Турнир св. Георгия зарекомендовал себя как один из крупнейших в мире историко-реконструкторских фестивалей, в деталях восстанавливающий реалии рыцарского Средневековья.
Как и в предыдущие годы, для гостей турнира подготовили незабываемое зрелище: джостинг — сшибка двух всадников, вооруженных цельнодеревянными копьями, меле — групповые схватки верхом, и поединки на двуручном оружии. Также останутся в программе полюбившиеся публике упражнения с оружием — Skill-At-Arms (SAA).
В качестве специальных гостей в турнире приняли участие известные медийные персоны: российская актриса театра и кино Юлия Такшина и представитель знаменитой и старинной династии цирковых артистов Эдгард Запашный.
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