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Три новые платформы до конца года появятся у ж/д станции «Карачарово» в Москве
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Три новые платформы до конца года появятся у ж/д станции «Карачарово» в Москве 

Вести.Ru 28 минут назад
Фото: Вести.Ru
Три новые железнодорожные платформы на базе станции «Карачарово» планируют к концу этого года, сообщил в субботу журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
На железнодорожной станции «Карачарово» Горьковского направления железной дороги сейчас строятся три платформы. По плану они должны быть открыты в начале 2019 года.
"Мы, посмотрев ход работ и предложив ряд технических решений, будем стараться до конца года уже полноценно закончить строительство этих трех платформ", — сказал Марат Хуснуллин.
Станция «Карачарово» будет интегрирована в один вестибюль со станцией «Нижегородская» Московского центрального кольца (МЦК). Первое время переход от платформ к станции МЦК будет в наземном исполнении. «Но к концу 2019 года уже будет полноценно интегрированное ТПУ, где будет и МЦК, и Кожуховская ветка метро и станция „Карачарово“, — добавил вице-мэр.
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