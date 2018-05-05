Три новые платформы до конца года появятся у ж/д станции «Карачарово» в Москве

Три новые железнодорожные платформы на базе станции «Карачарово» планируют к концу этого года, сообщил в субботу журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин

На железнодорожной станции «Карачарово» Горьковского направления железной дороги сейчас строятся три платформы. По плану они должны быть открыты в начале 2019 года.

"Мы, посмотрев ход работ и предложив ряд технических решений, будем стараться до конца года уже полноценно закончить строительство этих трех платформ", — сказал Марат Хуснуллин.

Станция «Карачарово» будет интегрирована в один вестибюль со станцией «Нижегородская» Московского центрального кольца (МЦК). Первое время переход от платформ к станции МЦК будет в наземном исполнении. «Но к концу 2019 года уже будет полноценно интегрированное ТПУ, где будет и МЦК, и Кожуховская ветка метро и станция „Карачарово“, — добавил вице-мэр.