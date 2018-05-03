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В Москве запустили новые выделенные полосы
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В Москве запустили новые выделенные полосы 

ТВ Центр 1 час назад
Фото: ТВ Центр
В Москве заработали сразу три новые полосы для общественного транспорта, передает "ТВ Центр".
"Выделенки" пройдут по Конюшковской улице, от улицы Заморёнова до Красной Пресни, по Большой Серпуховской, от дома 16 до дома № 4/3, включая выезд на Люсиновскую улицу, а также по улице Дмитрия Ульянова, от улицы Гримау до разворота в обратном направлении. По этим участкам следуют автобусы 16 маршрутов.
Ежедневно по выделенным полосам проезжают более 2,5 миллиона пассажиров, а также порядка 60 тысяч такси Москвы и области.
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