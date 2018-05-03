В Москве запустили новые выделенные полосы

"Выделенки" пройдут по Конюшковской улице, от улицы Заморёнова до Красной Пресни, по Большой Серпуховской, от дома 16 до дома № 4/3, включая выезд на Люсиновскую улицу, а также по улице Дмитрия Ульянова, от улицы Гримау до разворота в обратном направлении. По этим участкам следуют автобусы 16 маршрутов.

Ежедневно по выделенным полосам проезжают более 2,5 миллиона пассажиров, а также порядка 60 тысяч такси Москвы и области.