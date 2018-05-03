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Активные москвичи выбирают имя для новой ветки метро
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Активные москвичи выбирают имя для новой ветки метро 

Вестник Бутова 1 час назад
Ранее в рамках проекта «Активный гражданин» жители Москвы уже обсуждали судьбу новой, пятнадцатой, ветки московского метро — и выбрали розовый цвет для её обозначения на схемах метрополитена. Теперь участникам проекта предстоит решить, как будет именоваться линия, пока носящая рабочее название «Кожуховская».
Московский метрополитен по праву можно назвать сердцем столицы, её кровеносной системой. В ближайшее время в эксплуатацию введут новую, пятнадцатую, линию, которая по решению активных граждан на карте метро будет обозначена розовым цветом. Проект Кожуховской линии был разработан ещё в 80-х годах. Планировалось, что маршрут новой ветки пройдёт через присоединённые в то время к Москве земли нового района Кожухово. С тех пор первоначальную концепцию хорды не раз пересматривали. Теперь по финальному плану строительства линия соединит центр города с районами Рязанский, Кузьминки, Выхино-Жулебино, Косино-Ухтомский и будет заканчиваться в Люберецких Полях.
Стоит ли сохранить рабочее название «Кожуховская» или переименовать ветку в «Некрасовскую», город хочет узнать у самих горожан. Участники нового голосования смогут выбрать между этими двумя названиями либо предложить свой вариант обозначения для линии метро, которая откроется уже в этом году.
Вопрос о переименовании розовой ветки возник не случайно. С момента разработки первоначального проекта скоростной хорды прошло немало времени, — и многое изменилось в столице. Сейчас в метро есть одноимённая станция на Люблинско-Дмитровском участке, а нынешняя новая линия уже никак не связана с районом Кожухово и даже к нему не ведёт. Есть опасения, что в будущем такое несоответствие может привести к путанице и усложнит навигацию в пределах города.
В перспективе «Кожуховская» станет одной из самых длинных линий среди строящихся сейчас в Москве. На участке длиной более 15 киломтров планируется расположить 8 станций («Нижегородская», «Стахановская» «Окская улица», «Юго-Восточная», «Косино», «Улица Дмитриевского», «Лухмановская» и «Некрасовка»). Две из них станут пересадочными: «Нижегородская» — на Третий пересадочный контур (ТПК) и «Косино» — на «Лермонтовский проспект» фиолетовой ветки. Для технического обслуживания, ремонта и стоянки поездов Кожуховской линии построят собственное электродепо. Оно сможет принимать на ночной отстой 31 состав.
Напомним: Московский метрополитен не впервые обращается к активным гражданам за советом. Так, в марте этого года участники проекта проголосовали за сохранение первоначальных названий линий метро в голосовых объявлениях и на схемах. Чуть раньше — в феврале — они решили, что количество звуковых сообщений, которые пассажиры слышат на эскалаторах, следует уменьшить. А в декабре 2017 активные москвичи выбрали для Третьего пересадочного контура название «Большая кольцевая линия», которое сегодня уже официально закреплено за новым участком метро.
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