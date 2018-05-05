Занятия по английскому языку проведут в парке «Зарядье» в рамках проекта «Московское долголетие»

Занятия по скандинавской ходьбе и английскому языку пройдут в парке «Зарядье» в рамках проекта «Московское долголетие», сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе парка.

«В рамках проекта «Московское долголетие» в парке будут организованы следующие целевые направления, участие в которых не требует специальной подготовки: физическая активность (скандинавская ходьба — групповые занятия на свежем воздухе два раза в неделю по вторникам и четвергам); образовательная программа — английский язык (обучение основам языка, навыкам аудирования, чтения и основам разговорной речи, занятия планируется проводить два раза в неделю по средам и пятницам)», — сообщили в пресс-службе.