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Занятия по английскому языку проведут в парке «Зарядье» в рамках проекта «Московское долголетие»
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Занятия по английскому языку проведут в парке «Зарядье» в рамках проекта «Московское долголетие» 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Занятия по скандинавской ходьбе и английскому языку пройдут в парке «Зарядье» в рамках проекта «Московское долголетие», сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе парка.
«В рамках проекта «Московское долголетие» в парке будут организованы следующие целевые направления, участие в которых не требует специальной подготовки: физическая активность (скандинавская ходьба — групповые занятия на свежем воздухе два раза в неделю по вторникам и четвергам); образовательная программа — английский язык (обучение основам языка, навыкам аудирования, чтения и основам разговорной речи, занятия планируется проводить два раза в неделю по средам и пятницам)», — сообщили в пресс-службе.
Ранее мэр Москвы запустил пилотный проект по активному долголетию в столице — организации на бесплатной основе культурного, образовательного и спортивного досуга для пенсионеров. Для выполнения данной задачи власти задействовали образовательные центры, учреждения культуры, спорта, парки и другие организации, которые подготовили соответствующие предложения и прошли квалификационный отбор. Запись пенсионеров для участия в пилотном проекте открылась 1 марта 2018 г. в территориальных центрах социального обслуживания.
2 апреля С. Собянин написал на своей официальной странице в Twitter о том, что жители Москвы выбрали название для проекта — «Московское долголетие». Голосование проходило на официальном портале правительства Москвы mos.ru и в центрах социального обслуживания.
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