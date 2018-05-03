Поезда на Кольцевой линии столичной подземки теперь следуют чаще

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В День Победы военные парады пройдут в 27 российских городах

В Армении предупредили об угрозе с поставками продовольствия

Все девять членов экипажа погибли в катастрофе пуэрто-риканского военного самолета