Поезда на Кольцевой линии столичной подземки теперь следуют чаще 

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, время ожидания поездов удалось сократить до 105 секунд благодаря запуску на ветке девяти дополнительных составов. Ежедневно кольцевой линией пользуются более 700 тысяч пассажиров. Благодаря запуску дополнительных поездов в самые загруженные часы на кольцевой ветке добавилось до 13 тысяч пассажирских мест. Отметим, что интервалы движения поездов сокращают также на Московском центральном кольце. В этом году ожидать поезд в часы пик придется не дольше четырех минут.