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На фестивале «Московская весна A Сappella» съели тысячи порций мороженого
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На фестивале «Московская весна A Сappella» съели тысячи порций мороженого 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Более 300 тысяч порций мороженого было продано на фестивале «Московская весна A Сappella», сообщили РИА Новости в оргкомитете цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны» в четверг.
Международный конкурс-фестиваль «Московская весна A Cappella» стартовал в столице 27 апреля и продлится до 9 мая. Всего в Москве открылась 61 фестивальная площадка, а живые концерты будут идти почти на 40 локациях — в качестве сцен будут использованы крыши и балконы домов, а также лестницы городских скверов. На фестивале выступят более 180 коллективов из 16 стран мира, среди которых США, Италия, Франция и Великобритания, всего участие примут более 1,6 тысячи человек. Итоги конкурса жюри подведет 7 мая.
"На длинных выходных посетители приходили на «Московскую весну» c семьями и друзьями, ведь на этом фестивале можно найти развлечения на любой возраст и вкус. Гуляя по площадкам, гости приобрели 3,4 тысячи виниловых пластинок и более 300 тысяч порций мороженого", — цитирует оргкомитет заммэра Москвы Наталью Сергунину.
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