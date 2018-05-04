Все дороги и дворы Москвы пять раз промыли моющим средством во время месячника весеннего благоустройства

Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы по итогам совещания по оперативным вопросам в правительстве города.

«Все дороги и дворы промыли концентрированным моющим средством пять раз, плитку на пешеходных зонах и тротуарах — три раза», — приводятся в материале слова заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова

Более того, было промыто 63 тыс. 110 дорожных знаков и указателей, 876 тоннелей и мостов, 624 подземных и надземных перехода и 17 памятников.

Отмечается, что во время месячника весеннего благоустройства привели в порядок дворы и озелененные территории, объекты улично-дорожной сети, социальной сферы, промышленные зоны и строительные площадки.

«На общегородских субботниках во дворах и парках москвичи прогребли 8 тыс. 156 га, а также привели в порядок более 295 га газонов. Кроме того, были отремонтированы 1 тыс. 970 детских и 493 спортивные площадки, около 15 тыс. малых архитектурных форм и предметов садово-парковой мебели», — говорится в сообщении.