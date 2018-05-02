Поваленное ветром дерево оборвало линию электропередач на севере Москвы

Порывистый ветер повалил дерево на севере столицы, оборвав линию электропередач. ЧП произошло в районе станции метро «Аэропорт».

По данным РИА Новости, на месте происшествия работают сотрудники коммунальных служб. Уточнятся, что шквалистый ветер с ливнем бушевал у станции «Аропорт» около пяти минут. Одно из деревьев не выдержало удара стихии, и его вырвало с корнем. В результате при падении дерево оборвало линии электропередач.

Сотрудники городских служб огородили лентой место ЧП и попросили прохожих не приближаться к нему.

Во второй половине дня 2 мая в столицу пришли гроза и град. Местами скорость ветра достигала 20 метров в секунду.