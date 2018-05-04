Около 7 млн гостей могут посетить праздничные мероприятия в парках 9 мая

Праздничные мероприятия в честь Дня Победы в столичных парках могут посетить порядка семи миллионов человек, сообщает Агентство «Москва»

Всего 9 мая в парках города запланировано 467 мероприятий. Гостей ждут полевые кухни, кинопоказы, анимационные программы, мастер-классы и духовые оркестры.

Также запланированы концертно-музыкальные программы, поздравления ветеранов, театральные программы, танцевальные программы, конкурсы и выступления чтецов, фотозоны, интерактивные программы, трансляция парада и праздничные салюты.

Накануне Дня Победы, 8 мая с 19:00 до 22:00 на площади перед Храмом Христа Спасителя и на Поклонной горе пройдут вечерние концерты. Главным событием 9 мая станет военный парад на Красной площади. Он начнется в 10:00 по московскому времени.

Праздничные салюты и фейерверки в честь Дня Победы запустят с 33 городских площадок. Световое представление начнется в 22:00 и продлится около пяти минут.

Фейерверки запустят в 17 столичных парках. Орудия выпустят более 80 тысяч залпов, а небо украсят золотые пионы, разноцветные хризантемы, а также красные, синие, зеленые и желтые шары.