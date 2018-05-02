В первомайских гуляньях приняли участие 1,5 млн москвичей

1 мая в Москве в массовых мероприятиях и народных гуляниях приняли участие более 1,5 миллиона человек, сообщила пресс-служба городского главка МВД

Их не испугали даже кратковременные дожди и грозы, которые прошли в столице в первой половине дня.

В праздничном шествии, организованном представителями Московской федерации профсоюзов, приняли участие 130 тысяч москвичей.

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Сторонники ЛДПР по традиции собирались на Пушкинской площади. В митинге партии приняли участие около 3000 человек.

Также в Москве прошло шествие, организованное КПРФ . В мероприятии приняли участие 3500 человек.

Правопорядок и безопасность горожан полицейские обеспечивали совместно с сотрудниками Росгвардии и представителями добровольной народной дружины.

Чрезвычайных происшествий в ходе мероприятий допущено не было.

В связи с проведением шествий и митингов 1 мая в городе было ограничено движение транспорта, в том числе и общественного: с 06:30 до 13:00 — по Кремлевской и Москворецкой набережным, улице Ильинка, Варварка, Москворецкой улице, Васильевскому спуску и Большому Москворецкому мосту; с 08:00 до 13.00 — по Тверской улице; с 09:00 до 13:00 по Калужской площади и улице Большая Якиманка; с 10:30 до 15:00 — по улице Большая Полянка, Малому и Большому Каменным мостам, улицам Серафимовича, Охотный Ряд, Воздвиженка, Знаменка, Театральной и Болотной площади; с 11:00 до 16:00 — по улице Заморенова, Трехгорному Валу и площади Краснопресненской Заставы. Меньше всего повезло Моховой улице, она была перекрыта с 8:00 до 15:00.

1 Мая отмечают более чем в 140 странах мира. В России он стал государственным еще в 1918 году и изначально назывался День интернационала. Позднее его переименовали в День международной солидарности трудящихся, а современное название — Праздник весны и труда — он получил в 1992 году.

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