В Москве 3 мая появятся новые выделенные полосы

Новые «выделенки» общей протяженностью 550 метров пройдут по ул. Конюшковская (от ул. Заморенова до ул. Красная Пресня, по ул. Большая Серпуховская (от д. 16 до д. 4/3 в попутном направлении, включая выезд на ул. Люсиновская), а также по ул. Дмитрия Ульянова (от ул. Гримау до разворота в обратном направлении).

После запуска в столице будет функционировать более 287 километров выделенных полос. По словам Ликсутова, наземный транспорт перевозит более 2,5 миллиона пассажиров, также ими пользуется порядка 60 тысяч такси.