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Температура в первый день мая в Москве не смогла побить рекорд 41‑летней давности
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Температура в первый день мая в Москве не смогла побить рекорд 41‑летней давности 

РИАМО 22 минуты назад
Фото: РИАМО
Во вторник в 15 часов в Москве температура воздуха составила около 20 градусов тепла, что значительно меньше рекордных показателей 1977 года, сообщил РИАМО ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Ранее на сайте «Метеоновости» сообщалось, что в Москве ожидается повышение температуры до 25 градусов, что могло стать рекордным показателем за 41 год.
«За 15 часов в Москве было плюс 19,8, а рекорд сегодняшнего дня 26,3 градуса в 1977 году», — сказал Тишковец.
Он добавил, что также первый день мая не стал самым теплым с начала года — днем ранее воздух в Москве прогрелся до плюс 23,7 градусов.
«Сегодня из-за того, что в первой половине дожди и грозы гремели, это не дало хорошо прогреться. Сейчас погода взяла курс на улучшение, но не хватит светового дня, чтобы зарядить атмосферу дополнительным теплом», — уточнил Тишковец.
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