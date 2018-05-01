Температура в первый день мая в Москве не смогла побить рекорд 41‑летней давности

Во вторник в 15 часов в Москве температура воздуха составила около 20 градусов тепла, что значительно меньше рекордных показателей 1977 года, сообщил РИАМО ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец

Ранее на сайте «Метеоновости» сообщалось, что в Москве ожидается повышение температуры до 25 градусов, что могло стать рекордным показателем за 41 год.

«За 15 часов в Москве было плюс 19,8, а рекорд сегодняшнего дня 26,3 градуса в 1977 году», — сказал Тишковец.

Он добавил, что также первый день мая не стал самым теплым с начала года — днем ранее воздух в Москве прогрелся до плюс 23,7 градусов.

«Сегодня из-за того, что в первой половине дожди и грозы гремели, это не дало хорошо прогреться. Сейчас погода взяла курс на улучшение, но не хватит светового дня, чтобы зарядить атмосферу дополнительным теплом», — уточнил Тишковец.