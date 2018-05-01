Праздник в разгаре. Парки Москвы подготовили развлекательные программы на 1 мая

Столичные парки подготовили обширную культурную программу для жителей и гостей города 1 мая.

Во вторник стартовал летний сезон в олимпийском комплексе «Лужники». Там можно посмотреть выступления экстремальных команд. Профессионалы выполняют трюки на мотоциклах, велосипедах и самокатах.

В «Лужниках» играют в лапту и соревнуются в кулачных боях. Принять участие в состязаниях могут все желающие. Кроме того, здесь устроили гонки радиоуправляемых дронов.

"Конструкция не только Большой спортивной арены, но и всей территории «Лужников» — 160 гектаров. Мы можем наблюдать удивительный, лучший в мире спортивно-рекреационный комплекс, который находится рядом с центром столицы", — сказал глава департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев , передает телеканал Москва 24.

Летний сезон стартует также в Парке Горького. Там пройдет танцевальный парад в стиле фильма «Ла Ла Лэнд».

Кроме того, гостей ожидают мастер-классы и другие развлекательные мероприятия. А для любителей активного отдыха работают пункты проката велосипедов, самокатов и другого оборудования.

Побывать на цветочном базаре можно в саду "Эрмитаж" . Там в честь открытия сезона гостей научат оформлять зеленые зоны на балконе или в квартире и расскажут о ландшафтном дизайне. Свои цветы представят столичные магазины и цветочные базы.

А на западе столицы в парке 50-летия Октября москвичей ждут на Балу цветов. В парке организуют лекции, мастер-классы и концертную программу.