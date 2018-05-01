«Аптекарский огород» в Москве продлил часы работы со вторника

Со вторника Ботанический сад МГУ «Аптекарский огород» работает на 1 час дольше, до 21:00, говорится в сообщении пресс-службы сада.

«Теперь жители и гости Москвы могут посетить сад ежедневно с 10:00 до 21:00, кассы открыты до 20:30», — говорится в сообщении.

Причина продления работы — увеличение светового дня и сезон цветения сакур, магнолий, тюльпанов, плодовых деревьев, миндаля, черемухи и других растений на Весеннем фестивале цветов.