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«Аптекарский огород» в Москве продлил часы работы со вторника
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«Аптекарский огород» в Москве продлил часы работы со вторника 

РИАМО 31 минуту назад
Со вторника Ботанический сад МГУ «Аптекарский огород» работает на 1 час дольше, до 21:00, говорится в сообщении пресс-службы сада.
«Теперь жители и гости Москвы могут посетить сад ежедневно с 10:00 до 21:00, кассы открыты до 20:30», — говорится в сообщении.
Причина продления работы — увеличение светового дня и сезон цветения сакур, магнолий, тюльпанов, плодовых деревьев, миндаля, черемухи и других растений на Весеннем фестивале цветов.
«Сейчас расцвели сакуры и магнолии — в наш сад съезжаются посетители со всех концов столицы, гости из самых разных городов России и мира. Они фотографируют каждый цветок с неописуемым восторгом! Мы хотим, чтобы Весенний фестиваль цветов посетили все-все-все, поэтому и продлили работу сада», — сказал директор «Аптекарского огорода» Алексей Ретеюм.
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