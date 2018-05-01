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Собянин поздравил ветеранов
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Собянин поздравил ветеранов с наступающим Днем Победы 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с наступающим Днем Победы ветеранов и отметил, что создание новой системы вооружения, о которой говорил президент России, является в том числе заслугой московских предприятий.
Выступая на мероприятии в Большом театре по случаю предстоящей годовщины Дня Победы, Собянин рассказал, что прошедшая на Красной площади первомайская демонстрация собрала более 130 тыс. человек, которые шли под лозунгами "Мир, труд, май".
"Люди хотят мирного неба над головой, и, казалось бы, мы живем в новом веке, который должен принести спокойствие, человечность и справедливый миропорядок. Но, как вы хорошо знаете, к сожалению, мир не стал спокойнее. Много горячих точек, на которых льется кровь, много вызовов, которые окружают нашу страну, и желание мира полностью совмещается с требованиями надежного оборонного щита нашей страны", — сказал мэр.
По его словам, повышение оборонной способности лежит на плечах у российской армии и у оборонной промышленности, и московские предприятия являются ядром новой современной промышленности.
"Ракетно-космические предприятия, авиационные, оборонно-промышленные комплексы, новые инженерные центры, новые разработки, конечно, являются серьезной основой безопасности. Я часто бываю на наших московских предприятиях и вижу, как год от года, несмотря на сложности и проблемы, которые там существуют, наши предприятия становятся более современными и сильными. То, что говорил президент о создании новой системы вооружения, это заслуга и московских предприятий", — добавил градоначальник.
Меньше импорта и больше экспорта
Он также рассказал, что предприятия Москвы стали меньше потреблять импорта и больше экспортировать, несмотря на попытки изолировать Россию как в экономическом, так и в политическом смысле.
"Наши предприятия развиваются, инвестируют в свое будущее. Мы стали меньше потреблять импорта, но значительно больше стали экспортировать высокотехнологичную продукцию. Мы становимся в этих сложных условиях еще более конкурентными — не так быстро, как хотелось бы, но повышаются зарплаты. Мы видим это по уровню подоходного налога, который поступает в бюджет города", — сказал Собянин.
Как подчеркнул мэр, это дает возможность повышать зарплаты учителям, врачам, работникам культуры, а также увеличивать социальные пособия для пожилых людей и ветеранов.
"В преддверии праздника Победы хочу вас поздравить с этим замечательным событием… Мы с вами находимся в Большом театре. В годы войны актеры Большого театра провели тысячи концертов и в Москве, и на передовых, и дошли до Берлина — у стен Рейхстага провели концерт. Я хочу поблагодарить коллектив Большого театра, который принимает нас сегодня", — сказал он.
Собянин напомнил, что 6 мая на Поклонной горе состоится парад московских кадетов, а 9 мая — традиционный парад Победы. Он выразил надежду, что ветераны и участники войны его посетят.
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