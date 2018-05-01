С. Собянин поздравил москвичей с Праздником весны и труда

«Я хорошо помню свою первую демонстрацию, я шел со своими коллегами, мы с другом несли большой транспарант «Мир! Май! Труд!». И сегодня этот лозунг актуален, хотя уже другая страна стала, многое, что изменилось. Люди хотят мирного неба над головой, люди хотят достойной оплаты труда и приходят на этот праздник с хорошим весенним настроением», — сказал С. Собянин.

Мэр отметил, что сегодня на Красной площади собрались десятки москвичей.

«Я поддерживаю их настроение, их надежды и требования и сделаю все от меня зависящее, чтобы простые москвичи жили лучше, а Москва процветала. С праздником!», — добавил С. Собянин.

Ранее сообщалось, что более 100 тыс. москвичей примут участие в первомайской демонстрации на Красной площади.