Ещё
С. Собянин поздравил москвичей с Праздником весны и труда
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

С. Собянин поздравил москвичей с Праздником весны и труда 

Агентство «Москва» 17 минут назад
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Праздником весны и труда во время традиционного шествия профсоюзов на Красной площади, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».
«Я хорошо помню свою первую демонстрацию, я шел со своими коллегами, мы с другом несли большой транспарант «Мир! Май! Труд!». И сегодня этот лозунг актуален, хотя уже другая страна стала, многое, что изменилось. Люди хотят мирного неба над головой, люди хотят достойной оплаты труда и приходят на этот праздник с хорошим весенним настроением», — сказал С. Собянин.
Мэр отметил, что сегодня на Красной площади собрались десятки москвичей.
«Я поддерживаю их настроение, их надежды и требования и сделаю все от меня зависящее, чтобы простые москвичи жили лучше, а Москва процветала. С праздником!», — добавил С. Собянин.
Ранее сообщалось, что более 100 тыс. москвичей примут участие в первомайской демонстрации на Красной площади.
Агентство «Москва»: последние новости
Парк Горького 1 мая открывает 90-й летний сезон Мероприятия, которые Агентство «Москва» планирует освещать 29 апреля - 2 мая Движение перекроют в районе ул. Тверская и центральных набережных 9 мая для шествия «Бессмертный полк»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыт вероятный срок блокировки WhatsApp в РФ455
Умерла Мая Кулиева11
США испугались столкновений с войсками РФ74
Сын-фрик Яковлевой признался в пагубном пристрастии20
Какие изменения ждут россиян в мае150
Видео
02:48
Раскрыт вероятный срок блокировки WhatsApp в РФ
Интернет
01:19
В Крыму экстренно приземлился самолет
Происшествия
00:40
США только сейчас заметили проблему Украины
Украина Конфликты
00:28
В ДНР прокомментировали новую операцию Киева
В мире
05:35
100 млн Задорнова достались его бывшей жене
Шоу-бизнес Другое
00:17
Макрон прокомментировал переговоры с Путиным
Европа Ближний Восток
00:25
Появилось видео наезда танка на детей в Петербурге
Происшествия Общество
00:25
Названа основная версия аварийно севшего Ил-38
Происшествия
00:57
Николаев обрушился с критикой на «народ»
Шоу-бизнес
02:13
В Петербурге открылся уникальный фестиваль
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение