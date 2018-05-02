Среда стала самым теплым днем с начала года

Среда, 2 мая, стала самым теплым днем в столице с начала года. Об этом заявили в Гидрометцентре России

В среду на базовой московской станции на ВДНХ по состоянию на 12:00 зафиксировали температуру воздуха в 25,7 градуса тепла.

Отмечается, что до мая самым теплым днем было 30 апреля. В этот день столбики термометров поднялись до отметки 23,5 градуса. По данным метеорологов, до абсолютного максимума дня температура в столице должна подняться еще на два градуса.

В то же время во второй половине дня 2 мая в столице пройдет дождь, который может охладить воздух. В городе ожидается гроза, град и сильный ветер с сильными порывами до 20 метров в секунду.

МЧС горожанам посоветовали обходить шаткие конструкции и деревья, а в доме — закрывать форточки, не пользоваться лифтом и электричеством.