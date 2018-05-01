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Гроза в начале мая. Синоптики предупредили москвичей об усилении ветра
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Гроза в начале мая. Синоптики предупредили москвичей об усилении ветра 

Москва24 46 минут назад
Фото: Москва24
Небольшой дождь с грозой обещают синоптики во вторник, 1 мая, в столичном регионе.
По данным Гидрометцентра, в Москве в этот день воздух прогреется до 25 градусов. В городе будет облачно с прояснениями. По области возможны грозы и кратковременный дождь. Порывы ветра при этом могут достигать 17 метров в секунду.
Ночью в столице похолодает до плюс 12–14 градусов, в Подмосковье столбики термометров покажут от 9 до 14 градусов выше ноля. Есть вероятность, что в ночные чаы также будет гроза и сильный ветер.
Ранее сообщалось, что 30 апреля стало самым теплым днем в столице с начала года. В 15:00 температура возлуха составила плюс 23,5 градуса.
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