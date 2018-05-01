Гроза в начале мая. Синоптики предупредили москвичей об усилении ветра

Небольшой дождь с грозой обещают синоптики во вторник, 1 мая, в столичном регионе.

По данным Гидрометцентра, в Москве в этот день воздух прогреется до 25 градусов. В городе будет облачно с прояснениями. По области возможны грозы и кратковременный дождь. Порывы ветра при этом могут достигать 17 метров в секунду.

Ночью в столице похолодает до плюс 12–14 градусов, в Подмосковье столбики термометров покажут от 9 до 14 градусов выше ноля. Есть вероятность, что в ночные чаы также будет гроза и сильный ветер.

Ранее сообщалось, что 30 апреля стало самым теплым днем в столице с начала года. В 15:00 температура возлуха составила плюс 23,5 градуса.