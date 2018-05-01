Около 1,5 миллиона человек участвовали в первомайских мероприятиях в столице

России. Столичная полиция подсчитала число участников партийных митингов в столице. Мероприятия посетили около 6,5 тысячи человек, рассказали в пресс-службе столичного ГУМВД

"В центре Москвы началось шествие, организованное КПРФ , которое завершится митингом на Театральной площади. В публичном мероприятии принимают участие 3,5 тысячи человек", — отмечается в сообщении. Еще три тысячи человек, согласно данным полиции, посетили мероприятие ЛДПР

Всего же в мероприятиях в честь первого мая и народных гуляньях участвовали 1,5 миллиона человек. В МВД подчеркнули, что нарушения общественного порядка допущено не было.