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Около 1,5 миллиона человек участвовали в первомайских мероприятиях в столице
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Мацейчука наказали

Около 1,5 миллиона человек участвовали в первомайских мероприятиях в столице 

Москва24 1 мая 2018
Фото: Москва24
Столичная полиция подсчитала число участников партийных митингов в столице. Мероприятия посетили около 6,5 тысячи человек, рассказали в пресс-службе столичного ГУМВД России.
"В центре Москвы началось шествие, организованное КПРФ, которое завершится митингом на Театральной площади. В публичном мероприятии принимают участие 3,5 тысячи человек", — отмечается в сообщении. Еще три тысячи человек, согласно данным полиции, посетили мероприятие ЛДПР.
Всего же в мероприятиях в честь первого мая и народных гуляньях участвовали 1,5 миллиона человек. В МВД подчеркнули, что нарушения общественного порядка допущено не было.
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