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Москвичам напророчили второе пришествие жары
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Москвичам напророчили второе пришествие жары 

Мослента 17 часов назад
Фото: Южные горизонты
В ближайшие выходные столичный регион ожидает похолодание и дожди. Однако после этого в Москву снова придет теплая погода. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос», передает агентство «Москва».
«В ночь на субботу будет облачно, местами пройдут небольшие дожди. (…) Перепады температуры будут сопровождаться кратковременными дождями, не исключены грозы и усиление ветра», — сообщили синоптики.
В субботу температура воздуха еще останется теплой: столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов. Но после прохождения холодного фронта в воскресенье в столице похолодает до 18 градусов.
Однако, по прогнозам синоптиков, уже в начале следующей недели сухая и теплая погода вернется в столичный регион и продержится всю следующую неделю с дневной температурой около 20 градусов тепла. «Будет тихо, солнечно, вероятность выпадения осадков крайне невысока», — добавил представитель центра погоды.
2 мая температура воздуха приблизилась к рекорду 41-летней давности. В столичном регионе потеплело до 26,7 градуса тепла. До обновления температурного рекорда этого дня не хватило всего 1,5 градусов.
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